01.01.2024 08:49 2.662 Eskalation in Leipzig: Barrikaden entzündet, REWE-Dach besetzt und Polizeiwache angegriffen

Wie auch schon in den vergangenen Jahren ging es in der Silvesternacht in Leipzig wild zu. Besonders in Connewitz hatte die Polizei alle Hände voll zu tun.

Von Annika Rank

Leipzig - Wie auch schon in den vergangenen Jahren wurde Silvester auf Leipzigs Straßen ausufernd zelebriert. Besonders in Connewitz und der Eisenbahnstraße hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Auf der Eisenbahnstraße war in der Silvesternacht viel los. © Silvio Bürger Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe noch in der Nacht mitteilte, wurden für den Einsatz zum Jahreswechsel Kräfte aus Thüringen sowie der Bundespolizei hinzugezogen. So wurden geschlossene Einheiten im Zentrum, Süden und Osten der Stadt stationiert - den jährlichen Silvester-"Brennpunkten". So richtig ging es für die Einsatzkräfte ab 21.25 Uhr los, als eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor der Leipziger Oper für Aufsehen sorgte. Ein Mann musste in die Notaufnahme gebracht werden, es wird entsprechend wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auf dem Augustusplatz wurden zudem mehrere Menschen durch Böllerwürfe verletzt - darunter drei Kinder im Alter von sechs, neun und zwölf Jahren, dazu kam die Augenverletzung eines 12-jährigen Kindes sowie ein bewusstloser Erwachsener. Leipzig-Connewitz Brennende Mülltonnen: Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz eskaliert Vor allem aber auch im Gebiet auf der und um die Eisenbahnstraße war die Polizei quasi im Dauereinsatz: Ein Einkaufsmarkt in der Konradstraße wurde mit Pyrotechnik beworfen, zudem wurden Mülltonnen und Einkaufswagen auf die Fahrbahn geschoben, um den Einsatzkräften das Durchkommen zu erschweren. Nachdem ein Mann in der Hildegardstraße direkt vor einem Polizeiwagen Pyrotechnik gezündet hatte, wurde er aufgegriffen. "Er führte mehrere Knallkörper ohne CE-Kennzeichnung bei sich", so Hoppe. Die Beamten sollen zudem mit Pyro beworfen worden sein. Neben gezündeter Pyrotechnik sorgten auch die Barrikaden auf den Straßen für Kopfzerbrechen bei den Einsatzkräften. © Silvio Bürger Die Polizei hielt die Stellung. © Silvio Bürger In der Spitze feierten auf dem Augustusplatz rund 3000 Menschen. © Silvio Bürger Alle Jahre wieder: Silvester-Aufregung am Connewitzer Kreuz Am Connewitzer Kreuz besetzten Feiernde das Dach des REWE-Marktes. © EHL Media Die wohl dynamischste Situation entfaltete sich rund ums Connewitzer Kreuz im Leipziger Süden: Schon vor Mitternacht räumten die Feiernden diverse Gegenstände auf die Straßen - Müllbehälter, Baustellenabsperrungen, Einkaufswägen - und setzten diese in Brand. "Teilweise räumten Anwohner die Tonnen zurück", so Hoppe. Nachdem das Hauptfeuerwerk gezündet worden war, ging es gegen 0.30 Uhr aber erst so richtig los. Unbekannte attackierten das Polizeirevier in der Wiedebachpassage, wobei ein noch nicht benannter Sachschaden entstand. Fast zeitgleich traf es zudem den Netto in der Bornaischen Straße. Leipzig-Connewitz Einsatz in Leipzig-Connewitz: Brennende Mülltonnen am "ACAB"-Tag Zudem kletterten mehrere Personen auf das Dach des REWE-Marktes am Kreuz, wo sie rund eine Stunde lang sitzen blieben, bis die Polizei sie zum Verlassen aufforderte. Aufgrund der vielen kleinen Brände im Stadtteil rückten neben dem Polizeihubschrauber, der die Lage überwachte, zwei Wasserwerfer-Staffeln an, die ab 1.30 Uhr löschend durch die Straßen fuhren. Erst nach Beginn der Reinigungsarbeiten gegen 2 Uhr beruhigte sich die Lage am Kreuz langsam. Auch Pyrotechnik wurde gezündet. © Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe Einige Einkaufswägen mussten dran glauben. © Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe Wasserwerfer und Räumpanzer fuhren zum Löschen der vielen kleinen Brände durch die Straßen. © EHL Media Polizeieinsätze auch in den Landkreisen Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz. © Silvio Bürger Nach Angaben von Hoppe wurden in der Nacht im gesamten Stadtgebiet mehr als 20 Straftaten registriert, dabei ging es vor allem um gefährliche Körperverletzungen und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Polizeibeamte wurden (Stand 4 Uhr morgens) allerdings wohl nicht verletzt. Auch in den umliegenden Landkreisen hatte die Polizei einiges zu tun: So wurden mehrere Personen mit illegalen Böllern und Pyrotechnik erwischt. Besonders in Kitzscher erwies sich die Lage aufgrund der großen Menschenmassen als unübersichtlich, sodass das eigentlich geltende Pyrotechnikverbot nicht durchgesetzt werden konnte. Nachdem dort eine Hundertschaft Präsenz gezeigt hatte, beruhigte sich auch hier die Situation gegen 2 Uhr.

Titelfoto: Montage Silvio Bürger ; EHL Media