22.05.2025 09:54 Lkw in Flammen: Feuer reißt Fahrer aus Schlaf

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw in Bremerhaven in Brand geraten. Der Fahrer hat in dem Laster geschlafen.

Von Tobias Bruns

Bremerhaven - Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw in Bremerhaven in Brand geraten. Der Fahrer hat in dem Laster geschlafen. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf den Sattelauflieger. © Feuerwehr Bremerhaven Um 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Parkplatz an der Bismarckstraße gerufen. Das Führerhaus eines Lkw stand lichterloh in Flammen. Der Fahrer, der die Nacht in seinem fahrbaren Untersatz verbracht hat, blieb unverletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, ist der Mann rechtzeitig aufgewacht und konnte das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Feuerwehreinsätze Mann (†46) stirbt bei Feuer-Drama: Lkw berührt Stromleitung und geht in Flammen auf Die Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Hydraulikleitungen und die Dieseltanks verhindern. Das Führerhaus wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. An dem Einsatz waren 16 Rettungskräfte beteiligt.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven