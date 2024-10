Lauben brennen in der Altmark - War hier ein Feuerteufel am Werk?

Osterburg - In der Nacht auf Donnerstag brannten erneut einige Gartenlauben in der Altmark. Der Einsatz konnte schnell beendet werden, doch die Brandursache wirft Fragen auf.

In einer Kleingartenanlage in Osterburg war in der Nacht erneut ein Feuer ausgebrochen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Osterburg

Um kurz vor 3 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr nach eigenen Angaben zu einem Brand in der Ballerstedter Straße in Osterburg (Sachsen-Anhalt) alarmiert. In der Gartenanlage "Aufbau" brannte eine Gartenlaube.

Knapp 20 Kameraden löschten die Flammen umgehend ab. "Als die Kameraden gerade im Gerätehaus mit der Nachbereitung beschäftigt waren, wurde gegen 4 Uhr eine zweite brennende Gartenlaube in derselben Anlage gemeldet", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Osterburg auf Facebook.

Auch das Feuer in der zweiten Parzelle wurde erfolgreich bekämpft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Den Kameraden muss der Einsatz bekannt vorgekommen sein: Bereits am vergangenen Samstag und Sonntag fiel je eine Laube in derselben Anlage den Flammen zum Opfer.