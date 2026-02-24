Leblose Frau bei Dachstuhlbrand gefunden, zwei Katzen gerettet

Südergellersen - Bei einem Dachstuhlbrand in Südergellersen ( Landkreis Lüneburg ) ist am Dienstag eine leblose Person gefunden worden.

Die Feuerwehr Südergellersen im Einsatz. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 12.10 Uhr war die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus alarmiert worden, nachdem Anwohner das Feuer gemeldet hatten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien zwar keine Flammen aus dem Gebäude geschlagen, jedoch drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl, wie Iven Staacke, Einsatzleiter der Feuerwehr Südergellersen, vor Ort mitteilte.

Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte im Obergeschoss eine leblose Frau, für die jede Hilfe zu spät kam. Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, so Staacke weiter. Die laut Polizei 78-jährige Frau verstarb noch an der Einsatzstelle.

Die Löscharbeiten gestalteten sich zudem als schwierig. Nach Angaben der Feuerwehr war das Haus stark zugestellt, was die Bewegungsfreiheit der Einsatzkräfte erheblich einschränkte. Während des Einsatzes wurden zudem zwei Katzen im Haus entdeckt und in Sicherheit gebracht. Sie sollen im weiteren Verlauf durch das Veterinäramt versorgt werden.

Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, so der Einsatzleiter weiter. Insgesamt waren rund 65 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort.