Erneuter Mülltonnenbrand in Freiberg: Mehrere Altpapiertonnen abgefackelt

Freiberg - In Freiberg standen erneut mehrere Müllcontainer in Flammen!

In der Ziolkowskistraße brannten Altpapiertonnen ab. © Marcel Schlenkrich

Gegen 21.30 Uhr musste die Feuerwehr Freiberg am Montagabend zu einen Mülltonnenbrand ausrücken.

In der Ziolkowskistraße standen mehrere Altpapiertonnen in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass er nicht auf das angrenzende Wohnhaus übergriff.

Durch das Feuer wurden auch ein Holzzaun und ein Busch stark beschädigt.