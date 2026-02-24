Erneuter Mülltonnenbrand in Freiberg: Mehrere Altpapiertonnen abgefackelt
Freiberg - In Freiberg standen erneut mehrere Müllcontainer in Flammen!
Gegen 21.30 Uhr musste die Feuerwehr Freiberg am Montagabend zu einen Mülltonnenbrand ausrücken.
In der Ziolkowskistraße standen mehrere Altpapiertonnen in Flammen.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass er nicht auf das angrenzende Wohnhaus übergriff.
Durch das Feuer wurden auch ein Holzzaun und ein Busch stark beschädigt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Erst vor zwei Wochen waren in Freiberg mehrere Container abgebrannt. Sieben Papierabfallcontainer standen in der Silberhofstraße in Flammen.
