Leiche bei Feuer in Mehrfamilienhaus entdeckt: Zehn Mieter im Krankenhaus

In Arnstadt hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Arnstadt - In Arnstadt hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz und machte bei den Löscharbeiten einen tragischen Fund. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler Laut Polizeiangaben musste das Gebäude in der Bahnhofstraße evakuiert werden. Insgesamt wurden zehn Personen aus dem brennenden Mehrfamilienhaus geholt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden danach alle zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Feuer war gegen 15.45 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen des Hauses ausgebrochen. Warum, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt. Gegen 17.15 Uhr kam die Meldung, dass in der Brandwohnung eine Leiche gefunden worden ist. Um wen es sich bei dem oder der Toten handelt, ist noch unklar. Die Identifizierung war bisher nicht möglich. Feuerwehreinsätze Bewohner durch Knall geweckt: 600.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand Die Feuerwehr war mit insgesamt 51 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Ausbreitung des Brands auf weitere Wohnungen verhindern. Nichtsdestotrotz ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Für die betroffenen Bewohner wurden seitens der Stadt Notunterkünfte organisiert. Laut Polizei entstand durch den Wohnhausbrand ein enormer Schaden. Dieser wird gegenwärtig auf rund 150.000 Euro beziffert. Während des Rettungseinsatzes und den Löscharbeiten war der Einsatzort großräumig abgesperrt.

