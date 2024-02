13.02.2024 06:30 Schock-Moment in Schwimmbad: Feuerwehr muss Gas abdrehen!

In einem Schwimmbad in Leverkusen kam es am Montagabend zu einem unkontrollierbaren Gasaustritt.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Im Schwimmbad Calevornia in Leverkusen hat es am Montagnachmittag einen zunächst unkontrollierbaren Gasaustritt gegeben. Die Leverkusener Feuerwehr konnte am Montagabend 180 Badegäste retten. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Gegen 18.36 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr demnach über den Gefahrenaustritt auf der Bismarckstraße informiert. Den Angaben zufolge waren rund 180 Badegäste von dem Vorfall betroffen, konnten allerdings zügig aus dem betroffenen Bereich evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Auslöser des Vorfalls war offenbar eine Berieselungsanlage in einem der Becken. "Bei einer Berieselungsanlage handelt es sich um eine fest verbaute Anlage, die einen Wassernebel erzeugt, um freigesetztes Chlorgas niederzuschlagen und ein Austreten zu verhindern." Feuerwehreinsätze Tragischer Wohnungsbrand: Drei Bewohner verletzt, drei Katzen tot! Mit Chamikalienschutzanzügen verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zum überwachten Bereich des Schwimmbads. Innerhalb weniger Minuten drehten sie die betroffenen Chlorgasflaschen ab. Keiner der Badegäste wurde bei dem Vorfall verletzt.

