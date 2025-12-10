 3.021

Lkw nach Reifenplatzer in Flammen: A72 voll gesperrt

Vollsperrung wegen Feuerwehreinsatz auf A72 bei Plauen (Vogtland)!

Von Claudia Ziems

A72/Plauen - Stundenlange Vollsperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der A72 bei Plauen (Vogtland)!

Die A72 war nach einem Lkw-Brand für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolfoto)
Die A72 war nach einem Lkw-Brand für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr fing ein Sattelauflieger an der Anschlussstelle Plauen-Ost in Fahrtrichtung Hof aufgrund eines Reifenplatzers Feuer.

Der Fahrer (34) bemerkte den Brand und koppelte laut Polizei sein Zugfahrzeug noch ab, sodass es nicht beschädigt wurde.

"Kameraden der Feuerwehr löschten den brennenden Auflieger, der mit Fahrzeugteilen beladen war", heißt es weiter.

Café in Hockenheim brennt komplett aus
Feuerwehreinsätze Café in Hockenheim brennt komplett aus

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Die A72 musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten in Richtung Hof zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Plauen-Süd bis zum frühen Mittwochnachmittag voll gesperrt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: