Lkw nach Reifenplatzer in Flammen: A72 voll gesperrt

A72/Plauen - Stundenlange Vollsperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der A72 bei Plauen ( Vogtland )!

Die A72 war nach einem Lkw-Brand für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr fing ein Sattelauflieger an der Anschlussstelle Plauen-Ost in Fahrtrichtung Hof aufgrund eines Reifenplatzers Feuer.

Der Fahrer (34) bemerkte den Brand und koppelte laut Polizei sein Zugfahrzeug noch ab, sodass es nicht beschädigt wurde.

"Kameraden der Feuerwehr löschten den brennenden Auflieger, der mit Fahrzeugteilen beladen war", heißt es weiter.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.