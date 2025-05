22.05.2025 07:18 Mann (†46) stirbt bei Feuer-Drama: Lkw berührt Stromleitung und geht in Flammen auf

Am Mittwoch starb in Unterfranken ein 46 Jahre alter Fahrer in seinem brennenden Lastwagen. Das Fahrzeug hatte eine Stromleitung berührt und Feuer gefangen.

Von Marc Thomé

Landkreis Kitzingen - Im unterfränkischen Prichsenstadt erlitt am Mittwochnachmittag ein 46 Jahre alter Fahrer beim Brand eines Lastwagens so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Der Lkw hatte ein Stromkabel berührt und sofort Feuer gefangen. © NEWS5/Pascal Höfig Der Lkw soll durch den Kontakt mit einer Stromleitung Feuer gefangen haben, berichtete ein Sprecher der Polizei. Demnach war gegen 16.30 Uhr bei der Feuerwehr die Meldung eingegangen, dass auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der B22 ein Fahrzeug brenne. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass ein mit einer entsprechenden Arbeitsvorrichtung ausgestatteter Lastwagen bei Ladetätigkeiten die Stromleitung über dem Anwesen berührt und daraufhin Feuer gefangen hatte. Feuerwehreinsätze Großbrand auf Recyclinghof: A28 nach tagelanger Sperrung wieder frei Der Lkw brannte in der Folge komplett aus und der Fahrer war so schwer verletzt, dass für ihn trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät kam. Wie genau es zu dem tödlichen Arbeitsunfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der zuständigen Kripo in Würzburg. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 250.000 Euro.

