Mann versucht, Feuer selbst zu löschen und wird schwer verletzt

Raubling - Beim Versuch, einen Hausbrand in Oberbayern zu löschen, wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt.

Feuerwehrkräfte sind am Wohnhaus in Raubling (Landkreis Rosenheim) im Einsatz. © Josef Reisner/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging die Meldung über das Feuer in Moos bei Raubling (Landkreis Rosenheim) gegen 1.35 Uhr in der Nacht ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr vor Ort war der Brand im 1. Obergeschoss breites weit erkennbar.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte rechtzeitig verhindern, dass sich das Feuer auf das Nachbarhaus ausbreitete.

Vier Bewohner hatten das Haus zunächst unverletzt verlassen. Laut Polizei war ein 53-Jähriger allerdings zurückgekehrt, um selbst zu löschen. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich der Arme sowie im Gesicht zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Haus soll ersten Einschätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Die unverletzten Bewohner können derzeit nicht in ihr Heim zurückkehren, sie kamen in der Nacht bei Familienangehörigen unter.