"Massenanfall an Verletzten": Wohnhaus brennt auf mehreren Etagen!

Grevenbroich – Die Feuerwehr ist in Grevenbroich an einem brennenden Mehrfamilienhaus im Großeinsatz. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Die Feuerwehr bekämpft die Flammen von außen und von innen. © Feuerwehr Grevenbroich

16 Menschen seien aus dem in Flammen stehenden Gebäude gerettet worden, teilte ein Feuerwehr-Sprecher am Montagabend mit. Der Einsatz dauert an.

Demnach war der Brand in den Abendstunden in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "In der Herrschaft" entstanden. Unter dem Stichwort "Massenanfall an Verletzten" seien mehrere Rettungswagen alarmiert worden.

Nach Angaben des Sprechers haben sich die Flammen auf mehrere Etagen ausgebreitet. "Die Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten im Einsatz und bekämpft das Feuer zur Zeit von Innen und Außen mit mehreren Rohren", hieß es weiter.

Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern.