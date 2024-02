24.02.2024 09:42 Matratze fängt Feuer: Zwei Personen im Krankenhaus

Die Feuerwehr wurde am gestrigen Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Steinstraße im Stadtteil Geistenbeck gerufen.

Von Florian Fischer

Mönchengladbach - Die Feuerwehr wurde am gestrigen Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Steinstraße im Stadtteil Geistenbeck gerufen. In Mönchengladbach musste die Feuerwehr zu einem Matratzenbrand ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Demnach meldeten die Anrufer eine brennende Matratze in einem Anbau. Allerdings hatten die Anwohner der betroffenen Wohnung das Bettpolster bereits selbstständig weitestgehend abgelöscht und ins Freie gebracht. Dennoch führten die Einsatzkräfte kleinere Nachlöscharbeiten und in der verrauchten Wohnung Lüftungsmaßnahmen durch. Die beiden Bewohner der Wohnung mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden. Nach knapp 30 Minuten konnten die Feuerwehrleute den Einsatz dann beenden.

