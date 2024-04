04.04.2024 18:05 2.336 Mega-Rauchwolke über dem Erzgebirge: Was brennt hier?

In Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) kam es am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer brennenden Hütte an der Auffahrt zum Pöhlberg.

Von Claudia Ziems

Annaberg-Buchholz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! In Annaberg-Buchholz stand am späten Nachmittag eine Hütte in Flammen. © Uwe Meinhold Gegen 16.40 Uhr kam es aus noch unklarer Ursache zum Brand einer massiven Gartenhütte an der Auffahrt zum Pöhlberg. Es gab eine starke Rauchentwicklung über der Stadt. Circa 30 Kameraden der Feuerwehren Annaberg und Buchholz waren vor Ort. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Über Annaberg-Buchholz bildete sich eine große Rauchwolke. © Uwe Meinhold Zur Brandursache wird ermittelt.

Titelfoto: Uwe Meinhold