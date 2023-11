Mehr als 1,5 Millionen Euro Schaden! Brand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Garmisch-Partenkirchen - Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen hat in Bayern die Feuerwehr auf den Plan gerufen und einen Schaden von schätzungsweise mehr als 1,5 Millionen Euro verursacht.

Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Als die Einsatzkräfte, die gegen 18 Uhr alarmiert worden waren, am gestrigen Donnerstagabend am Einsatzort im Ortsteil Partenkirchen eintrafen, stand der Dachstuhl bereits komplett in Brand, wie die Polizei am heutigen Freitagvormittag mitteilte.

Das Feuer konnte glücklicherweise zügig unter Kontrolle gebracht und somit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude im Bereich der Ludwigstraße entsprechend verhindert werden.

Es wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses waren durch eine aufmerksame Anwohnerin über das Feuer innerhalb des Gebäudes informiert und zum sofortigen Verlassen aufgefordert worden.