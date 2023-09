Mehr als 110 Feuerwehrleute im Einsatz: Einfamilienhaus völlig zerstört

Visselhövede - In Visselhövede ( Landkreis Rotenburg) ist Montagnacht ein Einfamilienhaus durch ein Feuer zerstört worden.

Die Feuerwehr war im Einsatz. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 23.23 Uhr sei der Brand in dem Einfamilienhaus in der Süderstraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Unklar war zunächst, ob das seit mehreren Jahren leer stehende Gebäude eventuell doch noch von wohnungslosen Personen bewohnt wurde, heißt es weiter.

Um möglicherweise hilfsbedürftige Personen noch retten zu können, wurde deshalb ein Innenangriff zur Flammenbekämpfung im Erdgeschoss gestartet.

Die Personensuche sei allerdings abgebrochen worden, da bereits die ersten Zwischendecken des zweigeschossigen Hauses eingestürzt waren.

Den Angaben nach waren in der Nacht mehr als 110 Einsatzkräfte mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz.