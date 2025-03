30.03.2025 13:44 1.058 Mehrere Explosionen bei Hausbrand: Mann rettet sich durch Sprung aus Fenster

Dramatische Szenen in Sieverstedt: In der Nacht gerät ein Einfamilienhaus in Brand. Um sich vor dem Feuer zu retten, springt ein Mann aus dem Fenster.

Von Bernadette Bier Sieverstedt - Der Brand eines Einfamilienhauses in Sieverstedt im Kreis Schleswig-Flensburg hat in der Nacht einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht. Das Einfamilienhaus war mitten in der Nacht in Brand geraten. © nordpresse mediendienst/Sebastian Iwersen Der Enkel des Hausbesitzers zog sich laut eines Feuerwehrsprechers leichte Verletzungen zu, als er sich kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen Sprung aus dem Fenster vor dem Feuer rettete. Andere Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Der in der direkten Nachbarschaft wohnende Sohn des Hausbesitzers sei in das brennende Haus gelaufen und habe seinen Vater gerettet. Eine Frau konnte selbst vor den Flammen fliehen. Ein Wasserrohrbruch erschwerte den Einsatzkräften die Arbeit - das örtliche Hydrantennetz sei zusammengebrochen. "Wir standen minutenlang ohne Wasser da", sagte ein Feuerwehrsprecher. Über 100 Einsatzkräfte waren bei dem Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag vor Ort. Während des Einsatzes habe es mehrmals laut geknallt. Grund dafür war den Angaben zufolge wohl in einem Waffenschrank gelagerte Munition, die der Hitze nicht standhielt und detonierte.

