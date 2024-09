20.09.2024 12:11 616 Mehrere Feuerwehren im Einsatz: Dichte Rauchwolke in Nordsachsen

Dichter weißer Rauch stieg am Donnerstag in Wiedemar im Landkreis Nordsachsen in den dunklen Abendhimmel auf: Ein Carport hat gebrannt.

Von Carolina Neubert

Wiedemar - Dichter weißer Rauch stieg am Donnerstag in Wiedemar im Landkreis Nordsachsen in den dunklen Abendhimmel auf: Ein Carport hat gebrannt. In Lissa brannten am Donnerstagabend ein Carport und mehrere Holzstapel. © Tom Musche Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, wurden die zuständigen Beamten gegen 21.20 Uhr wegen des Feuers im Ortsteil Lissa alarmiert.



Demnach waren neben dem Stellplatz auch mehrere Holzstapel betroffen. "In Folge des Brandes wurde ebenfalls ein angrenzender Baum beschädigt", hieß es weiter. Drei Feuerwehren seien zum Löschen im Einsatz vor Ort gewesen. Feuerwehreinsätze Öl im Kochtopf in Flammen: Fünf Menschen im Krankenhaus Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Wie hoch der Sachschaden ist, sei derzeit noch unklar. Durch das Feuer stieg eine dichte Rauchwolke in den Himmel auf. © Tom Musche Die Polizei ermittelt in dem Fall nun wegen des Verdachts eines Branddelikts und prüft auch den Einsatz eines Brandursachenermittlers.

Titelfoto: Tom Musche