Mehrere Verletzte bei Feuer in Fachwerkhaus: Junger Mann rettet Kleinkind (2) vor Flammen

Siegen - Bei einem Feuer in einem Fachwerkhaus sind drei Menschen im Siegerland verletzt worden. Ein 24-jähriger Nachbar wurde dabei zum Helden: Er rettete ein Kleinkind (2) aus einem Dachgeschossfenster vor den Flammen.

Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstagnachmittag zu dem Einfamilienhaus in Siegen ausgerückt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Freitag schilderte, waren Polizei- und Feuerwehrkräfte am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr zu dem denkmalgeschützten Einfamilienhaus in der Freier Grunder Straße im Siegener Ortsteil Wilden alarmiert worden.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Obergeschoss des Hauses, in dem das Feuer nach ersten Erkenntnissen ausgebrochen war, noch ein knapp zwei Jahre altes Mädchen!

Noch bevor die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreicht hatten, bemerkte auch der 24-jährige Nachbar - ein Verwandter der betroffenen Familie - die Flammen und zögerte keine Sekunde.

So besorgte sich der junge Mann, der selbst bei der Feuerwehr tätig ist, in Windeseile eine Leiter und stieg hoch bis zum Dachgeschossfenster des Hauses, das er einschlug und in das Gebäude kletterte, um das kleine Mädchen vor den Flammen zu retten.

Gemeinsam mit der Zweijährigen stieg der 24-Jährige anschließend wieder die Leiter hinab und brachte sich und das Kind auf sicheren Boden. Das Mädchen wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen - am Freitagmorgen konnte zum Gesundheitszustand der Kleinen jedoch Entwarnung gegeben werden: "Sie war glücklicherweise nur leicht verletzt", berichtete ein Polizeisprecher.