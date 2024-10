Mehrfamilienhaus brennt! Drei Kinder in ärztlicher Behandlung

Egeln - Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Salzlandkreis aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber enorm.

In einem Wohnhaus in Egeln war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Etgersleben

Gegen 0.40 Uhr war das Feuer in den Kellerräumen des Hauses in der Halberstädter Straße in Egeln (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen.

Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Gebäudes und des Nachbarhauses und kämpfte dann für etwa zwei Stunden gegen die Flammen an, schreibt die Feuerwehr Etgersleben auf Facebook.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Drei Kinder wurden vom Rettungsdienst untersucht, anschließend aber wieder an ihre Familien übergeben, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Weshalb der Brand im Keller entstanden war, ist derzeit unklar und soll ermittelt werden. Bis auf eine Wohnung konnten alle Räume weiterhin bewohnt werden.