Mehrfamilienhaus brennt in Burg: Acht Bewohner ins Krankenhaus!

Burg - Am späten Montagabend kam es in Burg bei Magdeburg zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und evakuierte die Bewohner.

In Burg kam es am Montag erneut zu einem Kellerbrand. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

Um kurz vor 21.30 Uhr brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Südring in Burg (Sachsen-Anhalt) aus.

In den Kellerräumen hatte sich dichter Rauch entwickelt, da dort verschiedener Unrat in Brand geraten war. Die Ursache ist unklar.

Beim Eintreffen der Kameraden hatten sich bereits einige Bewohner ins Freie gerettet, 26 weitere Menschen wurden durch die Feuerwehr evakuiert, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Acht Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren knapp 50 Kameraden von drei verschiedenen Feuerwehren vor Ort und konnten den Brand löschen, bevor der Ort der Kriminalpolizei übergeben wurde.

Zuvor war es im selben Haus bereits mehrfach zu Kellerbränden gekommen.