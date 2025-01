Mehrfamilienhaus brennt lichterloh: Drei Verletzte, darunter ein Kind!

Wernigerode - Am Sonntagabend brannte ein Mehrfamilienhaus im Landkreis Harz . Dabei wurden drei Personen verletzt, unter anderem ein Kind.

In einem Ortsteil von Wernigerode brannte am Abend ein Mehrfamilienhaus. © Polizeirevier Harz

Gegen 19.45 Uhr fing ein Karton mit Kleidung und eine Sitzbank in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Breite" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) Feuer.

Ein 43 Jahre alter Nachbar hatte noch versucht, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, aber vergeblich.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, rückte die Feuerwehr an und rettete drei Bewohner aus dem Obergeschoss.

Wegen Atembeschwerden wurden schließlich eine 36-jährige Frau und ihr zehnjähriges Kind leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der 43-jährige Helfer erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Spuren wurden gesichert und die Ermittlungen eingeleitet.