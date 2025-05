01.05.2025 13:50 Mehrfamilienhaus in Erfurt brennt: 30 Bewohner vorerst wohnungslos

In Erfurt hat es am Mittwochabend in einem Wohnhaus gebrannt. Fast ein Dutzend Menschen wurden verletzt.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt hat es am Mittwochabend in einem Wohnhaus gebrannt. Zehn Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr holte mehrere Menschen aus dem brennenden Haus. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Das Feuer war gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Unter der Warthe" ausgebrochen, wie die Feuerwehr berichtet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus bis zum vierten Obergeschoss auszumachen. Das Gebäude hat fünf Etagen. Die Feuerwehr musste sieben Bewohner mit der Drehleiter aus dem Haus retten. Insgesamt zehn Menschen wurden verletzt. Zunächst war erst von sieben Personen die Rede, die durch Rauchgase verletzt wurden. Später wurde die Zahl der Verletzten jedoch vom Notarzt nach oben korrigiert. Feuerwehreinsätze Feuer im Dachgeschoss: Eine Person im Krankenhaus Das Mehrfamilienhaus ist laut Angaben der Feuerwehr vorübergehend unbewohnbar. Rund 30 Mieter sollen ihre Wohnungen vorerst nicht nutzen können. Notunterkünfte sollen für die Betroffenen bereitgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Nach Angaben der Landespolizei vom Donnerstag brach das Feuer im unteren Bereich des Treppenhauses aus. Weitere Erkenntnisse, etwa zur Ursache, wurden bislang nicht veröffentlicht.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa