23.11.2023 11:53 2.348 Mehrfamilienhaus in Flammen! Feuerwehr entdeckt leblose Person in Flur

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worpswede ist eine männliche Person am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen.

Von Robert Stoll

Worpswede - Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Osterholz! Am Donnerstagmorgen ist es in einem Mehrfamilienhaus in Worpswede zu einem tödlichen Brand gekommen. Die Feuerwehr entdeckte bei den Löscharbeiten eine leblose Person, die später verstarb. © Nonstopnews Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer gegen 7.40 Uhr im Ortsteil Hüttenbusch im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern, dichter Rauch drang aus dem Dach. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person im Hausflur. Trotz Reanimationsversuchen verstarb sie noch vor Ort. Alle weiteren Bewohner konnten sich eigenständig retten und blieben unverletzt, so die Sprecherin. Feuerwehreinsätze Mann versucht, Feuer selbst zu löschen und wird schwer verletzt Die Feuerwehr ist derzeit immer noch im Einsatz und versucht die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

