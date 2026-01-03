Mercedes brennt lichterloh - Brandserie in Cottbus setzt sich fort

Cottbus - Auch im Jahr 2026 reißt die Brandserie an geparkten Autos in Cottbus nicht ab. Am frühen Samstagmorgen loderten Flammen an einem Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Bewohner eines Asylwohnheims in der Hegelstraße (Stadtteil Sachsendorf) entdeckten kurz nach 4 Uhr den brennenden Mercedes und riefen die Feuerwehr.

Wenig später erreichten die Einsatzkräfte den Brandort und begannen unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Zwar konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, der Mercedes wurde jedoch komplett zerstört.

Nach Angaben des Fahrzeughalters stand unmittelbar neben dem brennenden Mercedes ein weiteres Auto von ihm. Um Schäden zu begrenzen, entfernte er dieses rechtzeitig.

Die Polizei ging vor Ort von Brandstiftung aus und leitete sofort eine Fahndung nach einem unbekannten Täter ein.