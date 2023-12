16.12.2023 09:40 Meterhohe Flammen: Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

In Gelmeroda bei Weimar ist in der Nacht zu Samstag der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten. Das Haus ist unbewohnbar.

Von Victoria Winkel

Weimar - Feuerwehreinsatz im Weimarer Ortsteil Gelmeroda: In der Nacht zu Samstag brannte der Dachstuhl eines Reihenhauses lichterloh. Bei Weimar brannte in der Nacht zu Samstag der Dachstuhl eines Reihenhauses aus. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Das Feuer war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte der Dachstuhl schon in voller Ausdehnung und die Flammen schlugen in den Nachthimmel. Das Feuer wurde sowohl von innen als auch von außen bekämpft. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte so verhindert werden. Die Restlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Anschließend wurde das Gebäude noch auf Glutnester kontrolliert. Nach Informationen vom Brandort konnten sich die Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen. Der Familienhund wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt. Auch die Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt wurden 13 Personen in dem Wohngebiet in Sicherheit gebracht. Feuerwehreinsätze Kaufhaus in Flammen! Großeinsatz im Norden Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Berufsfeuerwehr Weimar waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Weimar-Mitte, Weimar-Legefeld, Weimar-Ehringensdord und Weimar-Taubach im Einsatz.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV