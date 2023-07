27.07.2023 13:50 3.679 Schreinerei geht in Flammen auf! Schaden in Millionen-Höhe

Eine Schreinerei ist am Donnerstagmorgen in Mettmann in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand ist mutmaßlich ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Von Nicole Reich

Mettmann – Die Feuerwehr ist am heutigen Donnerstag wegen eines Brandes in einer Schreinerei in Mettmann (NRW) im Großeinsatz. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Schreinerei bereits lichterloh in Flammen. © Patrick Schüller Die Retter waren gegen 6.30 Uhr zu dem lichterloh brennenden Gebäude an der Homberger Straße geeilt, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass eine Verpuffung den verheerenden Brand ausgelöst hat. Wie es zu dieser Verpuffung kommen konnte, war zunächst noch unklar. Bei dem Vorfall sind nach Angaben der Sprecherin keine Menschen verletzt worden. Feuerwehreinsätze Autofrachter auf Nordsee in Brand: Flammen lodern noch immer! Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen jedoch auf einen Eurobetrag in Millionenhöhe. So konnte nicht verhindert werden, dass der Firmenkomplex vollständig abbrannte. Die Löscharbeiten dauern zurzeit weiter an und können voraussichtlich erst im Laufe des Nachmittags beendet werden. Der Brand war bereits aus der Distanz deutlich zu erkennen. © Patrick Schüller Die enorme Rauchwolke und der Feuerschein über der Schreinerei waren zwischenzeitlich schon aus großer Entfernung zu erkennen.

Titelfoto: Patrick Schüller