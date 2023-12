Mieter ist einkaufen, als seine Wohnung völlig ausbrennt

Harsefeld - Ein Einfamilienhaus hat am Samstag in Harsefeld im Landkreis Stade gebrannt.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Samstagabend in Harsefeld im Einsatz. © Polizeiinspektion Stade

Der Brand brach gegen 17 Uhr in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes in der Großen Gartenstraße aus, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nachbarn hatten bemerkt, dass es nach Rauch riecht, und nachgesehen. Dabei entdeckten sie, dass aus der Wohnung Qualm drang. Sofort riefen sie die Feuerwehr. Als diese traf, stand die Wohnung in Vollbrand.

Feuerwehrleute löschten die Flammen und evakuierten das Gebäude. Es gab keine Verletzten. In der brennenden Wohnung befand sich glücklicherweise niemand. Der Mieter war gerade einkaufen.

Der Brand konnte gelöscht werden, bevor sich die Flammen auf weitere Wohnungen in dem Haus ausbreiten konnten.