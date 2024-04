Mieterin eingeschlafen: Vier Verletzte durch angebranntes Essen

In einer Wohnung kam es aufgrund von angebranntem Essen zu einem Feuer. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 17.45 Uhr geriet am gestrigen Sonntag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Neubau Essen auf einer Kochplatte in Brand.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten drei Nachbarn (43/m, 66/w, 72/w) die heftige Rauchentwicklung und kamen durch einen Zweitschlüssel in die Brandwohnung.

"Es gelang ihnen, die schlafende Mieterin (58) zu wecken und den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen", heißt es weiter.

Die Mieterin der Brandwohnung und die drei Helfer kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.