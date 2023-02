Millionenschaden bei Brand von Biogasanlage in Bayern

Bad Neualbenreuth - Ein Schaden bis in die Millionenhöhe ist durch einen Brand auf einer Biogasanlage im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth in Bayern entstanden.

Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. © NEWS5 / Wellenhöfer

Warum das Feuer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einer Halle auf der Anlage in Bad Neualbenreuth ausbrach, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.

Die Feuerwehr war mit einem größerem Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand habe es keine Verletzten gegeben.