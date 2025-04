Millionenschaden nach Großbrand im Münsterland: Kunststoff-Fabrik versinkt im Flammenmeer

In einem Industriegebiet in Ahlen ist am Mittwochabend ein vernichtendes Feuer ausgebrochen. © Guido Kirchner/dpa

Am späten Mittwochabend, gegen 22.26 Uhr, brach in einem Industriegebiet der Stadt Ahlen ein Feuer aus, wie die Polizei Warendorf am Freitag mitteilte.

Aus kilometerweiter Entfernung waren dunkle Rauchwolken sichtbar, die über einem Kunststoff-Betrieb an der Straße "Am Neuen Baum" in den Ahlener Nachthimmel stiegen.

Über 100 Kameraden der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz, ehe die Flammen vollständig gelöscht werden konnten. Aufgrund neu entdeckter Glutnester zogen sich die Löscharbeiten weiter in die Länge, erklärte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.