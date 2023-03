05.03.2023 15:42 Mitten in der Nacht im Graben gelandet: Feuerwehr befreit Autofahrer aus BMW

Bei einem Alleinunfall landete ein Autofahrer in der vergangenen Nacht in einem Straßengraben in Stolberg. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von Laura Ratering

Stolberg – Ein im Graben gelandetes Auto ließ die Feuerwehr Stolberg in der vergangenen Nacht ausrücken. Der verletzte Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der weiße BMW landete aus bislang ungeklärter Ursache im Straßengraben. © Feuerwehr Stolberg Gegen 22.59 Uhr wurden Rettungsdienst sowie Feuerwehr alarmiert, nachdem der weiße BMW in einem Graben auf der Straße "Münsterau" gelandet war. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer musste laut Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden, während weitere Einsatzkräfte den fließenden Verkehr kontrollierten und die Batterie des Autos abklemmten. Knapp eine Stunde später konnte der Einsatz beendet werden. Zum gesundheitlichen Zustand machte die Feuerwehr am Sonntag keine Angaben.

Titelfoto: Feuerwehr Stolberg