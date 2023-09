Mitten in der Saison! Feuer legt Hopfenanlage in Schutt und Asche

Siegenburg - Beim Brand einer Hopfentrocknungsanlage in Niederbayern ist ersten Einschätzungen zufolge ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden, wie die Polizei berichtete.

Mit vereinten Kräften kämpften die Feuerwehrleute gegen den Brand. © vifogra

Mitten in der Hopfenernte-Saison geriet die Trocknungsanlage im Siegenburger Ortsteil Staudach (Landkreis Kelheim) am Donnerstagnachmittag in Vollbrand. Ein technischer Defekt könnte dafür verantwortlich sein.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Bauern ist das Unglück ein schwererer Schlag: Ihr ertrag ist dahin und zu dieser Jahreszeit ist keine weitere Hopfenernte möglich.

Immerhin konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf die angrenzende Lagerhalle und die Hopfenpflückmaschine übergriffen.