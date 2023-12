15.12.2023 11:06 Mitten in Wohngebiet: Auto steht lichterloh in Flammen, Feuerwehr verhindert Katastrophe

Nahe dem Ruhrgebiet ist in der Nacht zum Freitag ein Auto mitten in einem Wohnhaus in Vollbrand geraten.

Von Maurice Hossinger

Südkirchen - Nahe dem Ruhrgebiet haben sich in der vergangenen Nacht hitzige Szenen abgespielt. Ein Auto geriet vor einem Wohnhaus in Vollbrand und drohte überzugreifen. Mitten im Wohngebiet geriet das Auto plötzlich in Flammen - die Hintergründe sind noch offen. © Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 1.15 Uhr über das völlig in Flammen stehende Auto informiert. Nur wenige Minuten später bot sich den Feuerwehrleuten ein chaotisches Bild da das Feuer auf das Wohnhaus überzugreifen drohte. Mit vereinten Kräften und unter dem Einsatz von Atemschutztrupps konnte das Inferno schließlich gelöscht und eine größere Katastrophe verhindert werden. Mit Löschschaum konnte das Fahrzeug schließlich vom Feuer befreit werden. © Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen Nach knapp zwei Stunden konnte die Einsatzstelle verlassen werden. Über die Schadensumme konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen