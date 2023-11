04.11.2023 15:13 Müllheizkraftwerk brennt in Solingen, Feuerwehr warnt Anwohner

In Solingen ist am Samstagvormittag (4. November) ein Brand in einem Müllheizkraftwerk auf der Sandstraße ausgebrochen.

Von Frederick Rook

Solingen - Am Samstagvormittag ist in Solingen ein Feuer in einem Müllheizkraftwerk auf der Sandstraße ausgebrochen. Auf dem Gelände eines Müllheizkraftwerks in Solingen kam es am Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © Gianni Gattus Nach ersten Informationen wurde die Polizei am späten Vormittag gegen 11.20 Uhr über den Brand in der rund 160.000-Einwohner-Stadt informiert. Nachdem zunächst ein Sirenenalarm ertönt war, rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen zu dem Großeinsatz aus. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung wurden die Anwohner darum gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehreinsätze 600.000 Euro Schaden! Historischer Bauernhof im Schwarzwald abgebrannt Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, die meterhohe Qualmsäule einzudämmen. Bereits am Mittag war das Feuer unter Kontrolle. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war eine Müllrutsche in Brand geraten. Wie es zu der Entzündung kommen konnte, sei weiter unklar. Das Feuer habe sich dann bis nach oben in das etwa 32 Meter hoch gelegene Dachgeschoss des Gebäudes ausgebreitet, an dem die Rutsche angebracht ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Brandes aufgenommen. Der Einsatz dauert an, weil immer wieder Brandherde auflodern. Ein Ende der Löschmaßnahmen ist noch nicht absehbar. Erstmeldung: 4. November, 14.07 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15.13 Uhr

