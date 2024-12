31.12.2024 13:17 Nach Familien-Zoff: 77-Jähriger bei Feuer lebensgefährlich verletzt

In Troisdorf ist am Dienstagmorgen ein 77-Jähriger bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus lebensgefährlich verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Troisdorf - In der Nähe von Köln ist einen Tag vor dem Jahreswechsel ein Senior bei einem Hausbrand lebensgefährlich verletzt worden. Aus dem betroffenen Haus stieg zwischenzeitlich starker Rauch empor. © Marius Fuhrmann Nach Angaben der Polizei hat sich das Feuer gegen 9.25 Uhr in der Händelstraße ereignet. Ersten Ermittlungen zufolge soll nur ein paar Augenblicke zuvor ein familiärer Streit stattgefunden haben. Erst als die Frau des 77-Jährigen das Haus verlassen hatte, sollen sich die beängstigenden Szenen abgespielt haben. Der Senior wurde dabei lebensgefährlich verletzt und innerhalb kürzester Zeit mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und soll die Hintergründe zum Brand klären. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Titelfoto: Marius Fuhrmann