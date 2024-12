08.12.2024 09:59 57.207 Nach Großbrand in Sachsen: Betriebshalle einsturzgefährdet

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Erzstraße in Halsbrücke zu einem Großbrand.

Von Claudia Ziems

Halsbrücke - Großbrand in Halsbrücke (Landkreis Mittelsachsen) am frühen Samstagmorgen! In einer Halle war aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. © Marcel Schlenkrich Gegen 4 Uhr kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Erzstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Dort stand eine Betriebshalle in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. "Zwei Arbeiter hatten ersten Angaben zufolge zunächst einen Brand an einer Maschine bemerkt, der sich schnell ausbreitete. Daraufhin brachten sie sich selbstständig in Sicherheit und blieben unverletzt", teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehreinsätze Einbruch in drei Gerätehäuser: Feuerwehr wird lebensrettende Ausrüstung gestohlen Die Warn-App NINA warnte in den frühen Morgenstunden vor starker Rauchentwicklung in dem betroffenen Gebiet. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen abschalten. Gegen 11.15 Uhr konnte NINA Entwarnung geben. In einem metallverarbeitenden Betrieb in Halsbrücke kam es am Samstag zu einem Großbrand. © Marcel Schlenkrich Das Löschwasser wurde auf dem Betriebsgelände aufgefangen Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. © EHL Media Nach Informationen von vor Ort handelt es sich bei der betroffenen Firma um die Saxonia EuroCoin GmbH, die Umlaufmünz-Rohlinge herstellt. Wie das Landratsamt mitteilte, waren 170 Kräfte von zahlreichen Feuerwehren, Rettungsdienst, THW und Polizei im Einsatz. "Auch Fachberater und Mitarbeiter des Landratsamtes und verschiedener Fachbehörden sind ebenfalls hinzugezogen worden. Derzeit beschränken sich die Maßnahmen auf eine Verhinderung von Ausbreitung des Löschwassers und eine Brandbekämpfung von letzten Glutnestern", heißt es weiter. Das Löschwasser wurde auf dem Betriebsgelände aufgefangen. Feuerwehreinsätze Großbrand in Baden-Baden: Dachstuhl versinkt im Flammenmeer! Messungen im Umfeld des Brandortes ergaben keine Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung. Gegen 11 Uhr war der Brand dann gelöscht. Die Betriebshalle wurde durch die Flammen stark beschädigt und ist nun einsturzgefährdet. Konkrete Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Erzstraße musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. In den umliegenden Straßen kam es aufgrund der Rauchentwicklung zu Sichtbehinderungen. Erstmeldung: 7. Dezember, 7.44 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8. Dezember, 9.59 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Marcel Schlenkrich, EHL Media