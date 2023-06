08.06.2023 11:49 Nach heftigem Dachstuhlbrand: Haus in Stuttgart unbewohnbar!

Dachstuhl in Vollbrand, die Feuerwehr rückt an - doch das Wohnhaus in Stuttgart kann nicht gerettet werden.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Dachstuhl in Vollbrand, die Feuerwehr rückt an - doch das Wohnhaus kann nicht gerettet werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. © 7aktuell.de | Andreas Werner Gegen 17.45 Uhr wurde der Brand in der Grünewaldstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus im Stadtteil Feuerbach bereits in Vollbrand. Der Hausbewohner konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte. Das Löschen des Feuers erwies sich als schwierig, da das Haus lediglich durch einen schmalen Gehweg zugänglich war. "Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich daher sehr zeitaufwendig und erforderten einen hohen Personaleinsatz", so die Stuttgarter Feuerwehr. Mithilfe einer Wärmekamera gelang es jedoch, den Brand zu löschen. Feuerwehreinsätze Flammen lodern an Brandruine: War es ein Feuerteufel? Da das Wohnhaus nun unbewohnbar ist, wurde der Bewohner vorübergehend bei den Nachbarn untergebracht. Die Einfahrt des Hauses war nicht befahrbar. © 7aktuell.de | Andreas Werner Das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar. © 7aktuell.de | Andreas Werner Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.

