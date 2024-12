26.12.2024 11:18 701 Nach Kellerbrand: Kein Strom und kein Wasser, Wohnungen unbewohnbar

In Döbeln kam es am Mittwochabend in der Westfälischen Straße zu einem Kellerbrand.

Von Claudia Ziems

Döbeln - In Döbeln sind nach einem Kellerbrand am 1. Weihnachtsfeiertag mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar. In Döbeln kam es in der Westfälischen Straße zu einem Kellerbrand. © EHL Media/Justin Kurowski Kurz nach 20 Uhr kam es am Mittwoch aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand von mehreren Kellern in zwei Hauseingängen auf der Westfälischen Straße. Laut Polizei verließen die meisten Bewohner der betreffenden Eingänge selbstständig das Haus. Die Feuerwehr musste eine Bewohnerin aus dem dritten Obergeschoss mit der Drehleiter retten. Feuerwehreinsätze Dachgeschoss in Flammen: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand zu Weihnachten "Da die Versorgungsleitungen im Bereich einer Haushälfte beschädigt wurden und dort aktuell kein Strom und kein Wasser anliegen, sind ein Teil der Wohnungen unbewohnbar. Alle betroffenen Bewohner kamen bei Angehörigen und Freunden unter", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am heutigen Donnerstag kommen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei zum Einsatz, um die Brandursache herauszufinden.

