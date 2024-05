Dichter Rauch steigt empor: Feuerwehr kämpft gegen Flammen auf Baustelle in Flöha!

Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter im Einsatz. © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 19.54 Uhr geriet ein Nebengebäude der ehemaligen Fabrik "Alte Baumwolle" in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz und auch die Löscharbeiten werden sich "noch eine Weile" hinziehen. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort, sichert den Bereich und hält Schaulustige fern.

Bei dem Brandherd in der Straße "Am Markt" handelt es sich um einen Baustellenbereich, der aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufging.

Bisher hat die Polizei noch keine Hinweise auf verletzte Personen.