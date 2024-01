05.01.2024 12:05 Nach Vollbrand von Bus: Strecke bleibt gesperrt

In Artern ist am Donnerstag ein Omnibus auf einer Landstraße in Vollbrand geraten. Die Straße wurde beschädigt und bleibt im betroffenen Abschnitt gesperrt.

Von Carsten Jentzsch

Artern - In Artern (Kyffhäuserkreis) ist am Donnerstag ein Omnibus in Vollbrand geraten. Eine Landstraße wurde beschädigt und bleibt im betroffenen Abschnitt gesperrt. Der am Bus entstandene Schaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich. © Feuerwehr Artern/Silvio Dietzel Wie die Polizei am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, sei die L1172 beschädigt worden. Der Schaden wird den Angaben nach gegenwärtig auf 10.000 Euro geschätzt. Der am Bus entstandene Schaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich. Wer auf die B86 will, kann die Sperrung über die Otto-Brünner-Straße und Paul-Reuß-Straße umfahren. Die Otto-Brünner-Straße wurde gestern wegen Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt. Es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehreinsätze Garage brennt: Anwohner will Feuer selbst löschen und wird schwer verletzt Zur Brandursache wird noch ermittelt. Als es zu dem Vorfall kam, befanden sich drei Insassen im Bus, die diesen unbeschadet verlassen konnten. Drei Trupps hätten das Feuer unter schweren Atemschutz und unter Einsatz von Schaum nach circa 30 Minuten unter Kontrolle gebracht, hieß es auf der Facebook-Seite Freiwilligen Feuerwehr Artern.

Titelfoto: Feuerwehr Artern/Silvio Dietzel