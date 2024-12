Nachts an der A4: Auto steht lichterloh in Flammen

Burkau - Auf einem Pendlerparkplatz an der S94 westlich von Bautzen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Feuerwehreinsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Burkau löschte den Wagen. © Lausitznews.de

Zeugen hatten gegen Mitternacht ein brennendes Auto gesehen und daraufhin die Feuerwehr kontaktiert.

Als die Kameraden am Einsatzort unweit der Autobahnabfahrt Burkau an der A4 eintrafen, stand der Wagen lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um den Vollbrand und löschte das Auto, von dem zum Schluss jedoch nur ein Wrack übrig blieb.

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, soll es sich bei dem Wagen um einen Seat gehandelt haben.

Warum das Auto in Flammen stand und wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.