09.12.2023 08:18 Nächtlicher Großeinsatz im Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand!

Bei einem Brand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Heddesheim sind zwei Personen verletzt worden.

Heddesheim - Zwei Bewohner sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren im Großeinsatz vor Ort. © Priebe/pr-video Zeugen meldeten den Brand in der Schriesheimer Straße gegen 22 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Streife am Freitagabend Flammen aus einer Wohnung im vierten Stock. Im Treppenhaus habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Über die Brandursache liegen demnach noch keine Erkenntnisse vor. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bis auf die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist das Gebäude weiterhin bewohnbar. Die Bewohner konnten am frühen Samstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geriet in Brand. © Priebe/pr-video Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.

Titelfoto: Priebe/pr-video