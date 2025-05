04.05.2025 09:26 Neben dem Wasserwerk: Scheunen-Großbrand hält Feuerwehr auf Trab

Am Abend fängt eine Lagerhalle in Oberstdorf Feuer. Bei den Löscharbeiten wird ein Mensch verletzt - und der Schaden am Gebäude ist groß.

Von Marco Schimpfhauser

Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu hat der Vollbrand einer Lagerhalle rund 100 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe bereits das gesamte Gebäude komplett in Flammen gestanden. © Christian Schad / EinsatzReport24 Laut Polizeiangaben wurden die Flammen gegen 21.40 Uhr gemeldet. Das Gebäude befand sich neben dem Wasserkraftwerk am Faltenbach. "Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und ein völliges Niederbrennen sowie Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden", gab das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West an. "Das Brandobjekt wird von der Gemeinde Oberstdorf als Lagerhalle für Gerätschaften und Arbeitsmaterial verwendet." Die Brandbekämpfer kamen aus den umliegenden Regionen Oberstdorf, Tiefenbach, Reichenbach, Altstädten und Fischen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Untersuchungen, teilten die Beamten mit. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Christian Schad / EinsatzReport24