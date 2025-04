27.04.2025 10:44 Neun Verletzte bei Wohnungsbrand in Peine - darunter Kind

In Peine ist am Samstag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Neun Menschen wurden verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Peine - Am Samstagabend ist es in Peine (Niedersachsen) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, bei dem neun Menschen verletzt wurden. Die Bewohner konnten den Brand selbstständig löschen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Unter den Opfern ist nach Angaben der Polizei Salzgitter auch ein sieben Jahre altes Kind. Das Feuer war gegen 20.47 Uhr in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Anwohner die Flammen löschen. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Nachlöscharbeiten, teilte die Polizei mit. Das Kind sowie zwei Frauen (51 und 49) mussten aufgrund einer Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Bewohner mussten nicht stationär aufgenommen werden. Feuerwehreinsätze Brand auf Baustelle der Bauhaus-Uni: Mehrere Menschen im Krankenhaus Nach dem Unglück sei das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Die betroffene Wohnung wurde nach den Löscharbeiten von den Beamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

