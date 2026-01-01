Neun Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus
Von Katharina Kausche
Korntal-Münchingen - Neun Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ludwigsburg leicht verletzt worden.
Das Feuer brach gegen 1 Uhr im Flur des Hauses in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.
Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort. Nach Angaben des Sprechers hatten sie Rauch eingeatmet.
Mehrere Wohnungen seien durch den Brand unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.
Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.
