Neun Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Korntal-Münchingen - Neun Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ludwigsburg leicht verletzt worden.

Die Ursache für den Brand ist aktuell noch unklar. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Das Feuer brach gegen 1 Uhr im Flur des Hauses in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort. Nach Angaben des Sprechers hatten sie Rauch eingeatmet.