Neunköpfige Familie nach Feuer-Drama obdachlos: War es Brandstiftung?

Bebra - Ein verheerender Wohnhaus-Brand im osthessischen Bebra löste in der Nacht zum heutigen Samstag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus - rund 85 Kräfte rückten aus!

Wohnhaus-Brand in Bebra-Weiterode: Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, aber eine neunköpfige Familie ist obdachlos! (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Gegen 3.45 Uhr erreichte ein Alarm durch einen Zeugen die Leitstelle, wie die Polizei mitteilte: In der Eisenacher Straße in Bebra-Weiterode stand ein Haus in Flammen.

"Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand", ergänzte ein Polizeisprecher.

Die Eisenacher Straße wurde demnach für die Löscharbeiten komplett gesperrt.

Bis zum Samstagvormittag konnte der Wohnhausbrand gelöscht werden. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein.

Wie es weiter hieß, ist das Haus infolge des Feuers unbewohnbar. "Die Brandstelle wurde beschlagnahmt", fügte der Sprecher hinzu.