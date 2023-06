Panik auf belebtem Markt: Verkaufsstand für Textilien steht lichterloh in Flammen

Moskau (Russland) - Basar-Inferno! Auf dem Sadowod-Markt von Moskau kam es am Dienstagvormittag zu einem verheerenden Feuer. Ein Verkaufs-Pavillon für Textilien stand plötzlich lichterloh in Flammen , die sich rasant ausbreiteten.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand eindämmen. Insgesamt habe es auf einer Fläche von 30 Quadratmeter gelodert, hieß es. Man sei vor Ort und "arbeite", teilte das russische Katastrophenschutz-Ministerium auf Telegram am Vormittag mit.

Das Feuer entstand zunächst in einem Verkaufsstand für Textilien, griff dann laut Augenzeugen auf drei weitere Stände über. Auch das Dach der Markthalle wurde offenbar von den Flammen beschädigt.

Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, sind chaotische Szenen zu sehen. Verzweifelte Händler versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Derweil greift das Feuer immer mehr um sich.

Der belebte Sadowod-Markt gehört zu den größten Shoppingzentren in der russischen Hauptstadt. Nach Angaben der Tageszeitung Vedomosti bieten mehr als 8000 Händler auf einer Verkaufsfläche von rund 50 Hektar ihre Produkte feil. Der Komplex besteht aus mehreren Hallen und wird von rund 36,5 Millionen Kunden jährlich besucht. Zweimal kam es in den vergangenen sieben Monaten dort zu ganz ähnlichen Vorfällen.

In trauriger Regelmäßigkeit kommt es in Moskauer Einkaufszentren zu verheerenden Bränden. So ereignete sich erst im Dezember vergangenen Jahres eine enorme Explosion im Shopping-Center "Mega-Chimki", bei der weite Teile des Gebäudes völlig zerstört worden und eine Person tragischerweise ihr Leben verlor.