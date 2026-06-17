Patientin legt Feuer im Harzklinikum und springt aus Fenster: 25 Menschen verletzt

Blankenburg - Feueralarm im Landkreis Harz ! Am späten Mittwochnachmittag wurde im Harzklinikum ein Feuer gelegt. Dutzende Menschen sind betroffen.

Am Abend brannte es im Harzklinikum! © Matthias Bein/dpa

Gegen 17 Uhr wurden über 200 Einsatzkräfte zum Harzklinikum in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) alarmiert. Eine Patientin der dortigen Psychiatrie hatte eine Matratze angezündet.

Wie das Harzklinikum am Abend mitteilte, sprang der Feuerteufel nach der Tat aus dem Fenster und fügte sich dabei schwere Schnittverletzungen zu.

Insgesamt wurden über 80 Patienten evakuiert. 25 Personen, darunter auch Mitarbeiter der Klinik, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser von Wernigerode und Quedlinburg.

Zwischenzeitlich war unklar, was mit den Evakuierten passieren würde.

Der Landkreis gab am späten Abend Entwarnung: Alle Patienten können weiterhin versorgt werden. Für die Betreuung wurden Zelte im angrenzenden Thiepark errichtet.