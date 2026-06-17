Patientin legt Feuer im Harzklinikum und springt aus Fenster: 25 Menschen verletzt

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Feueralarm im Landkreis Harz! Am späten Mittwochnachmittag wurde im Harzklinikum ein Feuer gelegt. 25 Menschen wurden verletzt.

Von Lena Schubert

Blankenburg - Feueralarm im Landkreis Harz! Am späten Mittwochnachmittag wurde im Harzklinikum ein Feuer gelegt. Dutzende Menschen sind betroffen.

Am Abend brannte es im Harzklinikum!
Am Abend brannte es im Harzklinikum!  © Matthias Bein/dpa

Gegen 17 Uhr wurden über 200 Einsatzkräfte zum Harzklinikum in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) alarmiert. Eine Patientin der dortigen Psychiatrie hatte eine Matratze angezündet.

Wie das Harzklinikum am Abend mitteilte, sprang der Feuerteufel nach der Tat aus dem Fenster und fügte sich dabei schwere Schnittverletzungen zu.

Insgesamt wurden über 80 Patienten evakuiert. 25 Personen, darunter auch Mitarbeiter der Klinik, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser von Wernigerode und Quedlinburg.

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Zwischenzeitlich war unklar, was mit den Evakuierten passieren würde.

Der Landkreis gab am späten Abend Entwarnung: Alle Patienten können weiterhin versorgt werden. Für die Betreuung wurden Zelte im angrenzenden Thiepark errichtet.

Zur Versorgung der Patienten wurden Zelte im Thiepark aufgebaut.
Zur Versorgung der Patienten wurden Zelte im Thiepark aufgebaut.  © Landkreis Harz

Brand im Harzklinikum: Patienten in Zelten versorgt

Die Station wurde massiv beschädigt.
Die Station wurde massiv beschädigt.  © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Wie die freiwillige Feuerwehr Blankenburg mitteilte, konnten die Löscharbeiten schnell abgeschlossen werden.

Jedoch wurde die betroffene Station stark in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur Schadenshöhe gibt es bislang noch nicht.

Während des Einsatzes wurden die Straßen rund ums Klinikum weiträumig abgesperrt. In einer angrenzenden Schule wurde eine Versorgungsstation für die Helfer eingerichtet.

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Mehrere Rettungswagen und -hubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Eine Sicherheitsfirma sowie die lokalen Busunternehmen halfen mit dem Abtransport der Geschädigten.

Landrat Thomas Balcerowski (54, CDU) war am Abend selbst vor Ort und dankt öffentlich allen Einsatzkräften und Helfern.

Originalmeldung von 20.22 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.44 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

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