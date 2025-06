Pedelec entzündet sich und steckt Ferienwohnung in Brand: Sechs Verletzte

Uhldingen-Mühlhofen - Im Bodenseekreis geriet am Donnerstagabend eine Wohnung in Brand. Sechs Verletzte und ein immenser Schaden sind die Folge.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr war bis Mitternacht im Löscheinsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 19 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Poststraße aus. In einer Ferienwohnung war ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Brandursache soll der Akku eines Pedelecs gewesen sein, das in der Wohnung untergebracht war.

Ein Mann (63) versuchte, den brennenden Akku aus der Wohnung zu bringen, wobei er sich Verbrennungen zuzog.

Das Feuer war bereits auf das Inventar übergegriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten sechs Personen zwischen fünf und 92 Jahren eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.