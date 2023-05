07.05.2023 12:24 Technischer Defekt? Wohnhausbrand verursacht erheblichen Schaden

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Samstag in der Brühlstraße in Petriroda gekommen. Erste Ermittlungen der Kripo lassen einen technischen Defekt vermuten.

Von Carsten Jentzsch

Petriroda - Zu einem Wohnhausbrand ist es am Samstag in einem Ortsteil von Georgenthal (Landkreis Gotha) gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Womöglich war ein technischer Defekt die Ursache. (Symbolbild) © 123rf/mino21 Wie die Polizei mitteilte, nahm ein Anwohner der Brühlstraße in Petriroda eine Rauchentwicklung aus dem Nachbarhaus wahr. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht daheim. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand löschen. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha lassen einen technischen Defekt im Bereich eines Elektroverteilerkastens als Brandursache vermuten, erklärten die Beamten am späten Samstagabend.

Titelfoto: 123rf/mino21